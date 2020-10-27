Хабиб впервые возглавил общий рейтинг UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов стал лидером рейтинга вне зависимости от весовой категории.

Нурмагомедов, завершивший карьеру после боя с Джастином Гэтжи на UFC 254, попросил лигу поставить его на первое место. Сегодня Хабиб занял первую строчку, обогнав экс-чемпиона полутяжелого дивизиона Джона Джонса.

В ночь с 24 на 25 октября в титульном поединке за пояс чемпиона в легком весе (до 70,3 кг) 32-летний Нурмагомедов удушающим приемом одержал победу над 31-летним Гэтжи во втором раунде. После боя Хабиб заявил, что завершает карьеру. Его рекорд — 29-0 в MMA.