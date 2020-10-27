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Хабиб впервые возглавил общий рейтинг UFC

19:07
Хабиб Нурмагомедов. Фото MMA Fighting.
Хабиб Нурмагомедов. Фото MMA Fighting.
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов стал лидером рейтинга вне зависимости от весовой категории.

Нурмагомедов, завершивший карьеру после боя с Джастином Гэтжи на UFC 254, попросил лигу поставить его на первое место. Сегодня Хабиб занял первую строчку, обогнав экс-чемпиона полутяжелого дивизиона Джона Джонса.

В ночь с 24 на 25 октября в титульном поединке за пояс чемпиона в легком весе (до 70,3 кг) 32-летний Нурмагомедов удушающим приемом одержал победу над 31-летним Гэтжи во втором раунде. После боя Хабиб заявил, что завершает карьеру. Его рекорд — 29-0 в MMA.

Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): главное о бое UFC 254, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов: победа над Гэтжи, 29-0 и завершение карьеры




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