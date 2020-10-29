Чемпион UFC в легком весе, лидер рейтинга UFC вне зависимости от весовых категорий, россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал в Instagram фотографию своей команды.

«У этих Братьев я учился всю свою жизнь, как драться так и жить. Пророк Мухаммад- да благословит его Аллах и приветствует, говорил: «Души подобны воинам. Если они находят что-то общее — они объединяются, а если не находят общего — они расходятся» (Аль-Бухари 3336, Муслим 2638)», — написал под фотографией Хабиб.

Ранее Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи в поединке за чемпионский пояс UFC и объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках по правилам ММА.