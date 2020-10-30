Хабиб обвинил Макрона в оскорблении мусульман

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в Instagram опубликовал обращение к президенту Франции Эммануэлю Макрону. Ранее политик заверил после убийства школьного учителя на почве религии, что в стране разрешено публиковать любые карикатуры, даже религиозного содержания.

«Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман. Да унизит их Всевышний в этой жизни, и в следующей. Аллах скор в расчете и вы это увидите.

Мы — мусульмане, любим нашего Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) больше, чем наших матерей, отцов, детей, жён и всех остальных близких нашему сердцу людей. Поверьте мне, эти провокации им выйдут боком, конец всегда за Богобоязненными.

Воистину, тех, которые поносят Аллаха и Его Посланника, Аллах проклял в этом мире и в Последней жизни и уготовил им унизительные мучения", — подписал пост Хабиб.