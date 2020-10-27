Хабиб прилетел в Дагестан после победы над Гэтжи

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов вернулся в Дагестан, сообщил Instagram-аккаунт правительства республики.

27 октября спортсмен прилетел в аэропорт Махачкалы, где его встретила делегация во главе с министром спорта Дагестана Магомедом Магомедовым.

В ночь с 24 на 25 октября в титульном поединке турнира UFC 254 за пояс чемпиона в легком весе (до 70,3 кг) 32-летний Нурмагомедов удушающим приемом одержал победу над 31-летним Гэтжи во втором раунде. После боя Хабиб заявил, что завершает карьеру. Его рекорд — 29-0 в MMA.