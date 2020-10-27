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Хабиб рассказал, что мог сняться с боя против Гэтжи

15:18
Хабиб Нурмагомедов. Фото UFC
Хабиб Нурмагомедов. Фото UFC
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил журналистам по прибытии в Дагестан, что мог сняться с боя против Джастина Гэтжи из-за болезни. Поединок состоялся 24 октября. Хабиб победил удушающим приемом во втором раунде, а после боя объявил о завершении карьеры.

«Да, конечно, это был особенный бой, — сказал Нурмагомедов. — Со всей этой историей, которая у нас была в последние полгода... Конечно, бой был для меня особенный, принципиальный... И сам лагерь тяжело прошел. Как туда прилетел, две недели болел. Был в больнице. Мы думали сняться. Потом в себя пришел, начал тренироваться. За две недели до боя палец на ноге сломал».

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов: победа над Гэтжи, 29-0 и завершение карьеры




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