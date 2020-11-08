Тактаров назвал бой Хабиба и Гэтжи договорным

Победитель турнира UFC 6, актер кино Олег Тактаров считает договорным бой между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи. Об этом Тактаров заявил в интервью Youtube-каналу «Русский эстонец».

Поединок состоялся 24 октября на турнире UFC 254 в Абу-Даби (ОАЭ). Нурмагомедов победил удушающим приемом во втором раунде. После боя 32-летний Хабиб объявил о завершении карьеры. Он остановился на рекорде 29 побед и 0 поражений.

Тактаров отметил, что ему перестали припоминать полуфинальный бой турнира UFC 6 с Энтони Масиасом (июль 1995 года). Тогда американец намеренно проиграл россиянину, его заставил сделать это их общий менеджер — Бадди Альбин. Подробнее о том поединке можно прочитать в материале «СЭ».

«Сейчас, например, из-за того, что последний бой — ну, как это называется, work-fight, с одним менеджером (имеется в виду, что у Хабиба и Гэтжи один менеджер — Али Абдель-Азиз. — Прим. «СЭ») — мне перестали писать про полуфинал с Антонио Масиасом на UFC 6. Просто перестали писать, — сказал Тактаров в интервью «Русскому эстонцу». — Потому что, ребят, вы — мне, а вот — у вас. У меня-то это было случайно, я же к этому не готовился. Я должен был с Пэтом Смитом драться, а он испугался, слился. Сказал, что у него живот болел. Потому что боялся, что я свои слова сдержу, отломаю ему... И слился. Заменили его на парня, который оказался контролируемым нашим общим менеджером. Он ему чего-то сказал. Откуда я чего знал? Этот прыгнул, я его задушил. Смотрю — что-то как-то легко бой прошел. То есть это подстава, реально. Я бы у него все равно выиграл. Я с ним два раза на тренировках спарринговал. Мой уровень тогда был намного выше [чем у Масиаса]. Мне не нужна была эта подстава. Но она случилась. И начали через 23 года вспоминать».

«А сейчас уже никто не вспоминает, потому что понятно, что бой [между Хабибом и Гэтжи] был договорной. Это очевидно, — отметил Тактаров. — Но по мне — это нормально. Если есть возможность, если вы хорошо отработали, деньги заработали — еще лучше. Мне приятно, что человек болевым завершил или удушающим. То есть это такой посыл к молодежи — мол, вот, видите, человек добрый, не бил в партере, сделал болевой, больше боритесь, меньше жестокости. Завершил карьеру, перестанет вес гонять, здоровье сохранит. Заработал деньги в конце концов. Я за него рад и счастлив. С другой стороны — хорошо, что все резко перестали мне что-то писать. Потому что рыльце-то в пушку. Вот так».