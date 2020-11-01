Дана Уайт: «Я не уверен, что Хабиб вернется. Но у меня есть такое чувство»

Президент UFC Дана Уайт считает, что российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов может возобновить карьеру. Об уходе из спорта россиянин заявил после победы над Джастином Гэтжи.

«Хабиб был суперэмоциональным после этого боя, — сказал Уайт в интервью ESPN. — Он сломал палец перед этим поединком. Он принял бой, и после смерти отца Хабиб был суперэмоциональным в этот вечер. Я не говорю, что он на сто процентов вернется, но у меня есть такое чувство».

32-летний Хабиб Нурмагомедов провел 29 поединков в ММА и во всех одержал победы. После победы в поединке с Гэтжи он заявил, что этот бой стал для него последним. В текущем году скончался его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов.