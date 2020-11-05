Герой России летчик Толбоев поддержал идею наградить Хабиба. У него есть объяснение

Герой России летчик Магомед Толбоев поддержал идею присвоить чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову звание Героя России.

«Геройство бывает разное. Я поддерживаю такую инициативу. Хабиб совершил подвиг — дал веру тысячам пацанов. И это сейчас, когда из-за пандемии дух падает. Но есть закон, там критерии прописаны очень четко. Я думаю, тут вопрос морали: Хабиб выступает на договорах, на деньгах, на прибыли. Но, с другой стороны, он представляет Россию. Посмотрите, как весь мир это воспринимает. Его поздравляют величайшие спортсмены — это признание и России в том числе. А когда наши спортсмены говорят: тому надо, тому не надо — это односторонний подход», — цитирует Толбоева «Газета.Ру».

Хабиб Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. В активе россиянина 29 побед в 29 поединках. После боя с Джастином Гэтжи россиянин принял решение завершить профессиональную карьеру.