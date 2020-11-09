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Хабиб Нурмагомедов: «Успех напрямую зависит от львов, которые вас окружают»

07:31
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился воспоминаниями о подготовке к поединку с Джастином Гэтжи.

«Фотка сделана после моих крайних тяжелых спаррингов 17 октября, — написал Хабиб в Instagram. — Поддержка была нереальная от братьев, спарринги проходили в обуви (угадайте, почему). Успех напрямую зависит от львов, которые вас окружают».

24 октября Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи с помощью удушающего приема во втором раунде главного боя турнира UFC 254 в Абу-Даби. После этого он объявил о завершении карьеры.

32-летний Хабиб первым ушел из UFC в качестве непобедимого бойца. За годы карьеры россиянин выиграл все 29 поединков (13 — в UFC).

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CHUodCxMlVT/

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов: победа над Гэтжи, 29-0 и завершение карьеры




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