Хабиб Нурмагомедов: «Успех напрямую зависит от львов, которые вас окружают»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился воспоминаниями о подготовке к поединку с Джастином Гэтжи.

«Фотка сделана после моих крайних тяжелых спаррингов 17 октября, — написал Хабиб в Instagram. — Поддержка была нереальная от братьев, спарринги проходили в обуви (угадайте, почему). Успех напрямую зависит от львов, которые вас окружают».

24 октября Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи с помощью удушающего приема во втором раунде главного боя турнира UFC 254 в Абу-Даби. После этого он объявил о завершении карьеры.

32-летний Хабиб первым ушел из UFC в качестве непобедимого бойца. За годы карьеры россиянин выиграл все 29 поединков (13 — в UFC).