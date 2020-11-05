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«С каких это?» Депутат Милонов оценил предложение о присвоении Нурмагомедову звания Героя России

09:30
Виталий Милонов. Фото Instagram
Виталий Милонов. Фото Instagram
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Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал предложение присвоить чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову звание Героя России.

«С каких это? Он отличный парень. Хорошо сражается. У него есть все регалии, которые положены для участника подобного рода соревнований. Я не хочу обидеть никого, но я бы не давал Героя России ему», — цитирует Милонова «Вечерняя Москва».

С предложением присвоить Нурмагомедову звание Героя России выступил депутат Госдумы Гаджимурад Омаров.

Всего в России звание Героя России присваивали трем спортсменам — лыжницам Ларисе Лазутиной и Любови Егоровой, а также борцу Александру Карелину.

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. В его послужном списке 29 побед в 29 поединках, 13 из которых — в UFC.

Дополнительная информация:

https://vm.ru/

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов: победа над Гэтжи, 29-0 и завершение карьеры




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