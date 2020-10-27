Хабиб рассчитывает, что Махачев станет чемпионом UFC осенью 2021 года

Российский боец Ислам Махачев может стать чемпионом UFC в легком весе уже осенью 2021 года, считает Хабиб Нурмагомедов.

Действующий чемпион UFC в легком весе Нурмагомедов 24 октября победил американца Джастина Гэтжи, после чего объявил о завершении карьеры.

«Жизнь продолжается, наш клуб движется дальше, — сказал Нурмагомедов журналистам в аэропорту Махачкалы (цитата из видео РГВК «Дагестан»). — Ислам Махачев дерется 14 ноября в главном бою вечера в Лас-Вегасе с бывшим чемпионом UFC в легком весе (Рафаэлем дос Аньосом. — Прим. «СЭ»). Это очень большое событие для всей нашей команды. Как отец говорил: уникумом будет то, что, когда я уйду, придет другой чемпион. Наш план — чтобы Ислам это бой выграл, а потом еще раз подрался до Рамадана. [Если выиграет два боя] Тогда он станет безоговорочным претендентом на пояс в легком весе. И я надеюсь, где-то к сентябрю-октябрю следующего года будет с таким поясом здесь стоять в роли чемпиона UFC». (Илья Андреев)