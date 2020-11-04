Президента попросили присвоить Хабибу Нурмагомедову звание Героя России

Депутат Госдумы Гаджимурад Омаров написал письмо президенту России Владимиру Путину с прошением предоставить чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову звание Героя России. Текст письма Омаров опубликовал в своем Facebook.

24 октября Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи с помощью удушающего приема во втором раунде в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби. После этого он объявил о завершении карьеры. 32-летний Нурмагомедов первым ушел из UFC в качестве непобедимого бойца. За годы карьеры он выиграл все 29 поединков. После боя с Гэтжи россиянин переместился на первое место в рейтинге UFC лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий.