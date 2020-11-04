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Президента попросили присвоить Хабибу Нурмагомедову звание Героя России

12:24
Владимир Путин с Хабибом Нурмагомедовым. Фото Reuters
Владимир Путин с Хабибом Нурмагомедовым. Фото Reuters
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Депутат Госдумы Гаджимурад Омаров написал письмо президенту России Владимиру Путину с прошением предоставить чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову звание Героя России. Текст письма Омаров опубликовал в своем Facebook.

24 октября Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи с помощью удушающего приема во втором раунде в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби. После этого он объявил о завершении карьеры. 32-летний Нурмагомедов первым ушел из UFC в качестве непобедимого бойца. За годы карьеры он выиграл все 29 поединков. После боя с Гэтжи россиянин переместился на первое место в рейтинге UFC лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий.

Дополнительная информация:

https://www.facebook.com/gadzhimurad.zairbekovich/posts/1062021940884800

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов: победа над Гэтжи, 29-0 и завершение карьеры
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