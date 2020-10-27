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Хабиб: «Мама не ожидала, что объявлю о завершении карьеры после боя»

22:38
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что его мама не ожидала, что он объявит о завершении карьеры после боя с американцем Джастином Гэтжи.

Поединок состоялся 24 октября в Абу-Даби на турнире UFC 254. Нурмагомедов (29-0) победил Гэтжи (22-3) удушающим приемом во втором раунде. Затем он объявил о завершении карьеры, объяснив это тем, что мама попросила его не выступать после смерти отца.

«Мама не ожидала, что я скажу (о завершении карьеры — прим. «СЭ») после боя. Но я же ей обещал. Но только она знала (о намерении завершить карьеру — прим."СЭ»)", — сказал Нурмагомедов журналистам в аэропорту Махачкалы.

Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): главное о бое UFC 254, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов: победа над Гэтжи, 29-0 и завершение карьеры




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