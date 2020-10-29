В Москве задержан боец, который ранее выходил драться с обидчиком Хабиба

В Москве полиция задержала бойца по кличке «Добряк» за драку в ночном клубе «Джипси», сообщает Telegram-канал «База».

Абубакар Мамедов по кличке «Добряк» стал известным благодаря поединку против бойца по кличке «Анубис», который записал видео, где оскорблял Хабиба Нурмагомедова. Чемпион мира UFC в легком весе на это никак не отреагировал, а вот Мамедов решил заступиться за любимого спортсмена. Тот поединок «Добряк» позорно проиграл по очкам.

Повторно он всплыл на поверхность истории уже в туалете клуба «Джипси» в Москве. Повздорив с каким-то посетителем, он подрался с ним, неожиданно для себя победил, после чего, видимо, от удивления украл у того золотую цепочку с шеи. Это произошло ночью 9-го октября, а уже 13-го его задержала полиция. Сейчас его отпустили под подписку о невыезде, но по итогу ему грозит до 4-х лет заключения.