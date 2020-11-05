Соцсети обсуждают, достоин ли Хабиб звания Герой России
Пользователи социальных сетей активно отреагировали на новость о том, что российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов может получить звание героя РФ. 4 ноября с предложением удостоить Нурмагомедова звания Героя России выступил депутат Госдумы Гаджимурад Омаров. Он назвал спортсмена достойным примером для подражания подрастающего поколения.
Большинство пользователей не поддержали такую позицию депутата.
Талгат: Ну-ну, не надо горячиться. Хабиб замечательный спортсмен, никто не отрицает. Его заслуги уже оценены государством всевозможными званиями и привилегиями. Он добросовестно выполнял свои профессиональные обязанности и при этом получал очень немаленькие деньги. Хватит.
Керчь: Давать звание (Героя России) за победу в коммерческих боях без правил, на мой взгляд, не очень правильно. Хабиб — выдающийся спортсмен, но таких у нас достаточно много. Я не слышала, чтобы он говорил, что он выступает за Россию.
Вежливый Ватник: При всей моей, профессиональной в том числе, любви к мордобою, Хабиб и звание Герой России несовместимо.
Павел Правдоруб: Кому, кому, а депутату следовало бы знать, что Герой России — высшее звание, присваиваемое за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига. Какой подвиг совершил Хабиб?
CSKADOV: Надеюсь, хватит рассудка, не принимать этого решения. Герой Росии и спорт, это очень разные миры, они абсолютно параллельные. Если очень свербит, присвойте ему ЗМС — хотя не уверен в этом, ну дайте орден Почета, назовите аэропорт Махачкалы его именем ... ну что там еще можно сделать, что-бы в Дагестане отплясали лезгинку и успокоились.
Tasha: Если Хабиб настоящий мужик, то сам должен пресечь все эти попытки с присвоением. К тому же это сделает его в сто раз популярнее.
Андрей Глазов: Герой России присуждается за совсем другие заслуги. Кто предложил наградить, Нурмагомедова оказал ему медвежью услугу.
Но были и те, кто считают такое предложение оправданным.
Классика: С другой стороны он побил всех и доказал что русские непобедимы.
Исаева Светлана: Хабиб достоин этой награды, и эта награда всех Россиян.