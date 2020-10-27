«Деньги и в другом месте заработаю». Хабиб заявил, что завершение карьеры сделало его счастливым

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил журналистам по прибытии в Дагестан, что завершил карьеру в бойца в самое подходящее время.

24 октября Хабиб победил удушающим приемом во втором раунде американца Джастина Гэтжи, а после боя объявил о завершении карьеры.

«То, что я принял это решение — я очень счастлив, что его принял, — сказал Нурмагомедов. — Я считаю, что это самое лучшее, самое подходящее время. На пике уйти не каждый может. Практически никто и не уходил. Я знаю, что через год, два, три, через пять лет придется же принять это решение. Я сделал достаточно в этом виде спорта, чтобы считаться лучшим. Сегодня меня поставили на первое место среди всех бойцов вне зависимости от весовых категорий».

«Так что миссия выполнена. Что там дальше делать? Деньги зарабатывать? Ну мы деньги в другом месте заработаем», — добавил 32-летний боец.