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«30-0». На что намекает агент Хабиба?

22:14
Хабиб Нурмагомедов. Фото TSN.
Хабиб Нурмагомедов. Фото TSN.
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Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз оставил короткий пост в Twitter.

«30-0», — написал Абдель-Азиз.

Менеджер мог намекнуть, что россиянин возобновит карьеру ради еще одного поединка.

За свою карьеру в ММА 32-летний Хабиб Нурмагомедов не проиграл ни одного боя. В 29 поединках он одержал 29 побед, в UFC — 13. Это абсолютный рекорд для чемпионата.

Впервые титул чемпиона промоушена Хабиб завоевал в 2017 году, победив Эла Яквинту. В 2018 году он защитил титул в бое против Конора Макгрегора. В 2019 году он вновь сохранил пояс, одолев Дастина Порье.

В октябре после боя с Джастином Гэтжи дагестанец объявил о завершении карьеры на отметке 29-0, потому что дал такое обещание матери после смерти своего отца и тренера Абдулманапа.

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов: победа над Гэтжи, 29-0 и завершение карьеры




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