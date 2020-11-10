«30-0». На что намекает агент Хабиба?

Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз оставил короткий пост в Twitter.

«30-0», — написал Абдель-Азиз.

30-0 — Ali Abdelaziz (@AliAbdelaziz00) November 10, 2020

Менеджер мог намекнуть, что россиянин возобновит карьеру ради еще одного поединка.

За свою карьеру в ММА 32-летний Хабиб Нурмагомедов не проиграл ни одного боя. В 29 поединках он одержал 29 побед, в UFC — 13. Это абсолютный рекорд для чемпионата.

Впервые титул чемпиона промоушена Хабиб завоевал в 2017 году, победив Эла Яквинту. В 2018 году он защитил титул в бое против Конора Макгрегора. В 2019 году он вновь сохранил пояс, одолев Дастина Порье.

В октябре после боя с Джастином Гэтжи дагестанец объявил о завершении карьеры на отметке 29-0, потому что дал такое обещание матери после смерти своего отца и тренера Абдулманапа.