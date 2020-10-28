Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс недоволен, что Хабиб Нурмагомедов вышел на первое место в рейтинге бойцов промоушена вне зависимости от весовой категории.

«Это чушь номер один. Он стал чемпионом благодаря победе единогласным решением над Яквинтой, который был заменен на последней минуте. Конор Макгрегор — единственный противник, который у него был, которого знала широкая публика. Это катапультировало его, чтобы он стал лучшим, это смешно», — написал Джонс в Twitter.

This is number one bullshit https://t.co/Mtkvyc32NZ — BONY (@JonnyBones) October 27, 2020 Unanimous decision over last minute replacement Al Iaquinta to become champion??? Conor McGregor is the only opponent he's ever had that the general public actually knew. Catapulted my man to becoming the best ever, this is hilarious — BONY (@JonnyBones) October 27, 2020

В ночь с 24 на 25 октября в титульном поединке за пояс чемпиона в легком весе (до 70,3 кг) 32-летний Нурмагомедов удушающим приемом одержал победу над 31-летним Гэтжи во втором раунде. После боя Хабиб заявил, что завершает карьеру. Его рекорд — 29-0 в MMA.