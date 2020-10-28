«Это чушь номер один». Джон Джонс — о первом месте Хабиба в рейтинге UFC
Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс недоволен, что Хабиб Нурмагомедов вышел на первое место в рейтинге бойцов промоушена вне зависимости от весовой категории.
«Это чушь номер один. Он стал чемпионом благодаря победе единогласным решением над Яквинтой, который был заменен на последней минуте. Конор Макгрегор — единственный противник, который у него был, которого знала широкая публика. Это катапультировало его, чтобы он стал лучшим, это смешно», — написал Джонс в Twitter.
В ночь с 24 на 25 октября в титульном поединке за пояс чемпиона в легком весе (до 70,3 кг) 32-летний Нурмагомедов удушающим приемом одержал победу над 31-летним Гэтжи во втором раунде. После боя Хабиб заявил, что завершает карьеру. Его рекорд — 29-0 в MMA.
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