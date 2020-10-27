Хабиб ждет себя на первой строчке рейтинга UFC вне зависимости от весовой категории

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что стремится стать первым номером в рейтинге промоушена вне зависимости от весовой категории.

Пока Хабиб занимает только второе место, а лидирует Джон Джонс. Сразу после боя Нурмагомедова и Гэтжи Джонс заячил, что отдал бы россиянину первую строчку, но потом поменял свое мнение.

У себя в Instagram россиянин опубликовал вероятную версию нового рейтинга UFC, где он занимает первое место. Но пока официльно новый рейтинг не был опубликован.

«Это была работа всей моей жизни, я ничего не получил легко, и ничего мне не далось просто так. Упорный труд, надежда на Аллаха и терпение, вот три качества которые мне помогли прийти к успеху и конечно же постоянный контроль и советы отца, который вложил в меня очень много времени и труда», — написал Хабиб в Instagram.

На UFC 254 Нурмагомедов удушающим приемом победил Джастина Гэтжи и провел третью защиту пояса в легком весе. Для него это 29-я победа в смешанных единоборствах. После схватки 32-летний россиянин объявил о завершении профессиональной карьеры.