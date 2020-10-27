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Хабиб Нурмагомедов: «Отец говорил, что когда я уйду — придет другой чемпион»

14:18
Хабиб Нурмагомедов. Фото Twitter
Хабиб Нурмагомедов. Фото Twitter
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Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о поединке против американца Джастина Гэтжи и решении о завершении карьеры.

— Да, конечно, он был особенный в связи с этой историей, — приводит слова Хабиба РЕН ТВ. — Это было особенно принципиально. Сам лагерь тяжело прошел.

Жизнь продолжается. Нужно трудиться дальше. Отец говорил, что когда я уйду — придет другой чемпион.

В ночь с 24 на 25 октября в титульном поединке турнира UFC 254 за пояс чемпиона в легком весе (до 70,3 кг) 32-летний Нурмагомедов удушающим приемом одержал победу над 31-летним Гэтжи во втором раунде. После боя Хабиб заявил, что завершает карьеру. Его рекорд — 29-0 в MMA.

Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): главное о бое UFC 254, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция

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