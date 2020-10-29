Известный телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о российском бойце UFC Хабибе Нурмагомедове.

В ночь с 24 на 25 октября в титульном поединке турнира UFC 254 за пояс чемпиона в легком весе (до 70,3 кг) 32-летний Нурмагомедов удушающим приемом одержал победу над 31-летним Гэтжи во втором раунде. После боя Хабиб заявил, что завершает карьеру. Его рекорд — 29-0 в MMA.

— Завершать карьеру или нет — решать Хабибу, — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Петербурге». — Но если он в хорошей спортивной форме, то зачем заканчивать? Ну, это личное решение. Только не надо возвеличивать! Этих чемпионских поясов так много, и столько этих героев. Ну выиграл, молодец, поаплодировали ему. В спорте нельзя демонизировать людей. Если он выиграет 5 раз, 10 раз... Выиграть Олимпиаду один раз — это здорово, стать трехкратным олимпийским чемпионом — это супер.

Он замечательный спортсмен, но я к чему клоню. Выиграл — молодец, но он не самый великий. Его же подают как самого великого. В спорте нельзя так подавать, надо относиться проще, не надо, чтобы фанфары гремели в адрес одного спортсмена. Огромные премии дают этим спортсменам, а на следующий день они проигрывают. И что дальше?