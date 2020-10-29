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«Вы будете скучать по Хабибу, как по Конору». Фергюсон считает, что россиянин еще возобновит карьеру

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Бывший чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон считает, что россиянин Хабиб Нурмагомедов возобновит карьеру.

— Вы будете скучать по Хабибу, как по Конору Макгрегору. Но он еще вернется. И я, черт возьми, буду к этому готов, — сказал Фергюсон TMZ.

Отметим, что бой Фергюсона и Нурмагомедова срывался пять раз.

Напомним, после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 в Абу-Даби Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. За все время 32-летний россиянин выиграл 29 боев в ММА и не потерпел ни одного поражения. Он также возглавил рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

За плечами 36-летнего Фергюсона 25 побед при 4 поражениях.

Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): главное о бое UFC 254, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов: победа над Гэтжи, 29-0 и завершение карьеры




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