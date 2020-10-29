«Вы будете скучать по Хабибу, как по Конору». Фергюсон считает, что россиянин еще возобновит карьеру

Бывший чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон считает, что россиянин Хабиб Нурмагомедов возобновит карьеру.

— Вы будете скучать по Хабибу, как по Конору Макгрегору. Но он еще вернется. И я, черт возьми, буду к этому готов, — сказал Фергюсон TMZ.

Отметим, что бой Фергюсона и Нурмагомедова срывался пять раз.

Напомним, после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 в Абу-Даби Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. За все время 32-летний россиянин выиграл 29 боев в ММА и не потерпел ни одного поражения. Он также возглавил рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

За плечами 36-летнего Фергюсона 25 побед при 4 поражениях.