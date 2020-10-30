Усик отреагировал на обращение Хабиба к президенту Франции
Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик лайкнул пост чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова в Insatagram.
Российский боец обратился к президенту Франции, раскритиковав его религиозную позицию.
Напомним, после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 в Абу-Даби Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. За все время 32-летний россиянин выиграл 29 боев в ММА и не потерпел ни одного поражения. Он также возглавил рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.
Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): главное о бое UFC 254, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция