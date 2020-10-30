Усик отреагировал на обращение Хабиба к президенту Франции

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик лайкнул пост чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова в Insatagram.

Российский боец обратился к президенту Франции, раскритиковав его религиозную позицию.

Напомним, после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 в Абу-Даби Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. За все время 32-летний россиянин выиграл 29 боев в ММА и не потерпел ни одного поражения. Он также возглавил рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.