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Усик отреагировал на обращение Хабиба к президенту Франции

14:23
Александр Усик лайкнул пост Хабиба Нурмагомедова. Фото Instagram
Александр Усик лайкнул пост Хабиба Нурмагомедова. Фото Instagram
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Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик лайкнул пост чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова в Insatagram.

Российский боец обратился к президенту Франции, раскритиковав его религиозную позицию.

Напомним, после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 в Абу-Даби Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. За все время 32-летний россиянин выиграл 29 боев в ММА и не потерпел ни одного поражения. Он также возглавил рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): главное о бое UFC 254, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов: победа над Гэтжи, 29-0 и завершение карьеры




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