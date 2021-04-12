«Мы преследуем призрак». Макгрегор обещал благотворительному фонду Порье $ 500 тысяч, но не перевел их

В перепалку бойцов вмешался Хабиб.

В Twitter вспыхнул конфликт между Дастином Порье и Конором Макгрегором. Американец утверждает, что ирландец не выполнил обещание пожертвовать в его благотворительный фонд The Good Fight Foundation 500 тысяч долларов. Обещание было дано в январе (естественно, публично) — перед их реваншем на шоу UFC 257 в Абу-Даби. Бой выиграл Порье — нокаутом во втором раунде.

Тогда представители Порье и Макгрегора обменялись реквизитами для дальнейшей транзакции. Генеральный директор McGregor Sports & Entertainment Алан Джерати даже заявил, что перевод полумиллиона долларов был осуществлен. А жена Дастина — Джоли — после боя заходила в раздевалку Конора и благодарила его за взнос. Однако, по словам Порье, никаких денег от Конора на счет The Good Fight Foundation не поступало.

I fight for a lot of things, but nothing more important to me than fighting for change and giving back @TheGoodFightFDN. The Generosity of @TheNotoriousMMA will help countless in need. I have accepted, Connor has accepted, and the fans demand it! Let's go @ufc @espnmma — The Diamond (@DustinPoirier) October 8, 2020

10 июля состоится третий бой между Порье и Макгрегором. И если накануне их январского поединка бойцы высказывались друг о друге исключительно уважительно, то сейчас все по-другому. Вскоре после поражения Конор заявил, что c образом миловидного джентльмена покончено, а недавно написал в Instagram, что нокаутирует Порье в четвертом раунде. Ниже — спор между бойцами в хронологическом порядке.

Макгрегор: «Есть прогноз! Я выиграю трилогию ударом ногой в нос. Раунд номер четыре. Ему нужно вправить нос, и я готов сделать ему ринопластику».

Порье: «Забавное обещание. Ты так же обещал пожертвование в мой фонд, но и ты, и твоя команда перестали отвечать после боя в январе. До скорой встречи. Увидимся 10 июля».

Фанат: «Некоторое время назад Дастин ведь подтверждал, что получил деньги на пожертвование. Даже его жена поблагодарила Конора после боя. Думаю, что это пиар-ход со стороны Порье».

Порье: «Изначально до боя мы поблагодарили его команду за проявленную инициативу. Но сейчас, после поединка, складывается впечатление, что мы преследуем призрак. С тех пор они три раза проигнорировали сообщения людей из моего фонда. В общем, мы решили пройти мимо! Скоро объявим о нашей следующей цели! Это будет нечто крупное!»

Макгрегор: «Это пожертвование, а не долг. Мы ждали планов [благотворительного фонда], на что потратить эти деньги, но так и не дождались. Я делаю так со всеми своими пожертвованиями. Нужно знать, куда уходят деньги. В противном случае это деньги на ветер. Как и в случае со многими из этих фондов, к сожалению. Тот факт, что ты предпочел драться со мной, а не за пояс, говорит от том, что я не ошибся на твой счет».

Порье: «Это никогда не было долгом, сто процентов. Ты выдвинул идею, а мы согласились, и, как я уже сказал, твоя команда не отвечала на наши электронные письма, в том числе с подробным отчетом о том, куда именно пойдут деньги. 10 июля ты снова ощутишь вкус поражения!»

На конфликт Макгрегора и Порье обратили внимание Хабиб Нурмагомедов и его менеджер Али Абдель-Азиз. Хабиб выложил видеоролик, в котором говорится: «Я вам слово свое дал? Забираю обратно».

That's a fun prediction! @TheNotoriousMMA you also predicted a donation to my foundation and you and your team stopped responding after the fight in January.

See you soon.

July 10th Paid In Full! — The Diamond (@DustinPoirier) April 11, 2021

Абдель-Азиз в свою очередь потребовал от ирландца выполнить обещание. «Заплати человеку, как и обещал! — написал он в Twitter. — Эти деньги пойдут нуждающимся людям. Когда Хабиб пообещал, он сдержал слово и перевел деньги. Если ты не сделаешь пожертвование в благотворительный фонд Дастина, то, значит, ты не мужчина».

Pay the man as you promised , these money going to people who have needs when Khabib promised he kept his word and wrote a check

If you won't donate to Dustin foundation , you are not a man https://t.co/tCMkHWY5nc — Ali Abdelaziz (@AliAbdelaziz00) April 12, 2021

Не стал молчать и менеджер Макгрегора — Оди Аттар. «Дастин! Почему ты позерствуешь? — написал он в Twitter. — Ты забыл о нашей личной встрече, которую мы только что провели в Юте с нашими семьями? Где мы поддерживали вас, когда вы пытались получить больше денег от UFC? Конор настолько великодушен, насколько это возможно. Не отказывайтесь от его деловой смекалки. Он всегда готов помочь. Это человек на низком старте».

Порье в последние годы активно продвигает The Good Fight Foundation. Благодаря усилиям бойца и пожертвованиям его соперников (включая Хабиба) были построены колодцы для восстановления разрушенного водоснабжения в детском доме и школе в Уганде, игровая площадка для детей с ограниченными возможностями в Луизиане и т. д. Планировалось, что денежные средства Макгрегора в случае пожертвования пойдут на сооружение зала в родном городе Порье — Лафайетте (штат Луизиана), где можно было бы бесплатно тренироваться.

Заработок Макгрегора в 2020 году, по данным Forbes, составил примерно 148 миллионов долларов. И это до того, как он продал свою долю в Proper No. 12, стоимость которого оценивается в 310 миллионов долларов.