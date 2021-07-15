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Гаджиев — о бое Макгрегора и Порье: «Не скажу, что первый раунд Конор с треском проиграл»

11:20
Камил Гаджиев. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Камил Гаджиев. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал поединок Конора Макгрегора против Дастина Порье, в котором ирландец сломал ногу.

«Для меня фаворитом, с небольшим перевесом, был Порье, и я думал, что он выиграет, — сказал Гаджиев «СЭ». — Очередное поражение Конора никого не удивляет. Больше удивила бы победа Конора над Порье. Да, произошло это необычным способом — Конор сломал ногу. Знаете, это, наверное, сигнал о том, что его время пришло. Хотя я думаю, что Конор проведет два-три поединка из-за денег. Я думаю, что ему еще будут платить немаленькие деньги за то, кто он такой».

«Если по самому бою сказать, то первый раунд был интригующим. Что-то было в этом раунде, что заставляло думать, что получится хороший бой с обоюдными шансами. Не скажу, что первый раунд Конор с треском проиграл. Да, он снизу был, но он активно работал, отбивался. Это обычное для ММА дело».

Третий бой между Макгрегором и Порье состоялся в минувшие выходные в Лас-Вегасе на UFC 264. Победу техническим нокаутом одержал Порье.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

Порье – Макгрегор: главный бой UFC 264, новости, обзор, видео, прямая трансляция, реакция

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