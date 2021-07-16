Макгрегор предоставил доказательства хронической травмы ноги
13:09
Ирландский боец Конор Макгрегор подтвердил свои слова по поводу травмы ноги с помощью фотографий.
Ранее экс-чемпион UFC заявил, что его нога была травмирована еще до боя с американцем Дастином Порье.
Напомним, Макгрегор проиграл Порье техническим нокаутом на UFC 264 после первого раунда — врачи не выпустили его на второй раунд из-за перелома.
«Не собираюсь заканчивать свое путешествие для кого бы то ни было. Самый великий всех времен», — подписал Макгрегор свои снимки, доказывающие, что у него была хроническая травма ноги еще до боя с Порье..
Wouldn't change my journey for no ones! The greatest of all time! pic.twitter.com/iZhQ3j7B1A— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 16, 2021
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