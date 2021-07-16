Бокс/ММА
Порье – Макгрегор
Новости
Статьи Все материалы
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА   //    Порье – Макгрегор

Макгрегор предоставил доказательства хронической травмы ноги

13:09
Конор Макгрегор и Дастин Порье. Фото USA Today Sports
Конор Макгрегор и Дастин Порье. Фото USA Today Sports
Теги:

Ирландский боец Конор Макгрегор подтвердил свои слова по поводу травмы ноги с помощью фотографий.

Ранее экс-чемпион UFC заявил, что его нога была травмирована еще до боя с американцем Дастином Порье.

Напомним, Макгрегор проиграл Порье техническим нокаутом на UFC 264 после первого раунда — врачи не выпустили его на второй раунд из-за перелома.

«Не собираюсь заканчивать свое путешествие для кого бы то ни было. Самый великий всех времен», — подписал Макгрегор свои снимки, доказывающие, что у него была хроническая травма ноги еще до боя с Порье..

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Порье – Макгрегор: главный бой UFC 264, новости, обзор, видео, прямая трансляция, реакция

Читайте также

Российская девушка-боец полностью разделась на взвешивании Bellator. Видео
В Москве с 19 июля отменят QR-коды для посещения ресторанов и кафе
Насколько велики шансы на выход из комы у певицы Максим
Пассажирский Ан-28 пропал под Томском
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
1
Офсайд