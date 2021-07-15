Камил Гаджиев: «Конор для народа не проиграл»

Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев объяснил, почему Конор Макгрегор имеет право говорить, что он не проиграл Дастину Порье.

«Нет, не жалко Конора, — сказал Гаджиев «СЭ». — Конора давно не жалко. Тем более что для Конора же это не самый плохой исход. Если бы перед нами предстал немощный старик, который от щелбана падает в нокаут, то тогда можно было бы сказать, что жалко. А так он погиб в бою, сломал ногу, и теперь он имеет право говорить, что он не проиграл. Де-юре проиграл, но де-факто — для народа он не проиграл».

Порье победил Макгрегора техническим нокаутом. Ирландец сломал ногу в конце первого раунда и в связи с этим не смог продолжить бой. Теперь счет в их противостоянии 2-1 в пользу Дастина.