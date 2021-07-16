Макгрегор заявил, что его нога была повреждена до боя с Порье

Ирландский боец Конор Макгрегор, проигравший американцу Дастину Порье из-за перелома ноги на UFC 264, заявил, что нога была повреждена еще до поединка.

Также экс-чемпион UFC объяснил, что его соперник не имел преимущества в партере, несмотря на доминирующую позицию. По словам Макгрегора, он был очень хорошо готов к такой работе.

Напомним, Макгрегор проиграл Порье техническим нокаутом после первого раунда — врачи не выпустили его на второй раунд из-за перелома.

«Я получил травму еще перед боем, — сказал Макгрегор в видео в Instagram после операции. — Люди спрашивают меня: в какой момент сломалась нога? Так вот, спросите Дану Уайта, спросите UFC, спросите главного доктора UFC Дэвидсона. Они все знают. У меня была стрессовая трещина ноги, когда я зашел в клетку. Были споры по поводу того, что же делать. Я спарринговал без накладок на голень, и я бил ногой. Я много раз бил ногой по колену.

Поэтому у меня было несколько стрессовых переломов голени выше лодыжки. Да и в целом у меня постоянно были проблемы с лодыжкой за многие годы боев.

Мне приходилось перематывать лодыжку каждую тренировку. Часто мне приходилось тренироваться с болью там, но я не прекращал делать это.

Приходилось часто работать на спине. Так я развивал удары в партере. Вот поэтому Дастин отступил, когда был сверху на мне, а я наносил удары руками и локтями. Ужасно быть на месте человека, который против меня в такой момент. Вы не можете попасть. Вы прилагаете кучу усилий, чтобы нанести удары из верхней позиции, теряете много энергии, сбиваетесь с толку ударами руками и локтями. Я хорошо отработал этот навык, потому что у меня повреждена нога, мне пришлось приспособить для этого мои тренировки".