Макгрегора выписали из больницы после перелома ноги в бою с Порье
Ирландский боец UFC Конор Макгрегор выписан из больницы после боя с американцем Дастином Порье, информирует TMZ. Об этом сообщил президент промоушена Дана Уайт.
Макгрегор попал в больницу после перелома ноги, который он получил в самом конце первого раунда поединка, прошедшего в ночь с 10 на 11 июля на UFC 264.
Он перенес операцию, после которой сделал видеообращение для фанатов, сказав, что все прошло замечательно и через шесть недель он начнет тренировки.
Макгрегор на UFC 264 сломал ногу после продолжительной обороны в партере. В самом конце первого раунда он смог встать в стойку, но почти сразу подвернул опорную ногу, в результате чего она сломалась. Однако, по уверениям Порье, ирландец получил перелом еще в начале поединка во время исполнения своих лоу-киков.
Добавим, что экс-чемпиону UFC в двух весовых категориях вчера исполнилось 33 года. По словам президента UFC Даны Уайта, он сможет вернуться в октагон примерно через год. Также, по заверениям главы промоушена, Порье и Макгрегор могут провести четвертый поединок.
Напомним, что это был третий поединок между бойцами. Теперь счет стал 2-1 в пользу Порье. У Макгрегора в ММА 22 победы и 6 поражений. На счету Порье — 28 побед, 6 поражений, 1 результат боя был признан несостоявшимся.
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