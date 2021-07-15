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Порье – Макгрегор
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Макгрегора выписали из больницы после перелома ноги в бою с Порье

07:28
Конор Макгрегор. Фото Reuters
Конор Макгрегор. Фото Reuters

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор выписан из больницы после боя с американцем Дастином Порье, информирует TMZ. Об этом сообщил президент промоушена Дана Уайт.

Макгрегор попал в больницу после перелома ноги, который он получил в самом конце первого раунда поединка, прошедшего в ночь с 10 на 11 июля на UFC 264.

Он перенес операцию, после которой сделал видеообращение для фанатов, сказав, что все прошло замечательно и через шесть недель он начнет тренировки.

Макгрегор на UFC 264 сломал ногу после продолжительной обороны в партере. В самом конце первого раунда он смог встать в стойку, но почти сразу подвернул опорную ногу, в результате чего она сломалась. Однако, по уверениям Порье, ирландец получил перелом еще в начале поединка во время исполнения своих лоу-киков.

Добавим, что экс-чемпиону UFC в двух весовых категориях вчера исполнилось 33 года. По словам президента UFC Даны Уайта, он сможет вернуться в октагон примерно через год. Также, по заверениям главы промоушена, Порье и Макгрегор могут провести четвертый поединок.

Напомним, что это был третий поединок между бойцами. Теперь счет стал 2-1 в пользу Порье. У Макгрегора в ММА 22 победы и 6 поражений. На счету Порье — 28 побед, 6 поражений, 1 результат боя был признан несостоявшимся.

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Порье – Макгрегор: главный бой UFC 264, новости, обзор, видео, прямая трансляция, реакция

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