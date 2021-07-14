Тренер Порье: «Дастин аномален генетически. Он обошел Конора по навыкам»
14 июля 2021, 19:58
Тренер Дастина Порье Майк Браун уверен, что его боец уже превзошел Конора Макгрегора по набору навыков.
«Дастин аномален генетически. У него есть нокаутирующая сила в обеих руках, есть огромная сила в обеих ногах и есть бешеная выносливость. Как много вы можете назвать бойцов с таким комплектом навыков? Я думаю, прямо сейчас он обошел Конора по навыкам и уровню», — сказал Браун в интервью ютуб-каналу MMAfighting.
10 июля Порье победил Макгрегора техническим нокаутом (перелом ноги) в главном событии вечера на UFC 264.
Читайте также
Загитова и Медведева ушли в отпуск и ждут повышения возрастного ценза. Это может помочь им вернуться
5
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю