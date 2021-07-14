Тренер Порье: «Дастин аномален генетически. Он обошел Конора по навыкам»

Тренер Дастина Порье Майк Браун уверен, что его боец уже превзошел Конора Макгрегора по набору навыков.

«Дастин аномален генетически. У него есть нокаутирующая сила в обеих руках, есть огромная сила в обеих ногах и есть бешеная выносливость. Как много вы можете назвать бойцов с таким комплектом навыков? Я думаю, прямо сейчас он обошел Конора по навыкам и уровню», — сказал Браун в интервью ютуб-каналу MMAfighting.