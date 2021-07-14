Бокс/ММА
Порье – Макгрегор
Новости
Статьи Все материалы
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА   //    Порье – Макгрегор

Тренер Порье: «Дастин аномален генетически. Он обошел Конора по навыкам»

14 июля 2021, 19:58
Конор Макгрегор и Дастин Порье. Фото USA Today Sports
Конор Макгрегор и Дастин Порье. Фото USA Today Sports
Теги:

Тренер Дастина Порье Майк Браун уверен, что его боец уже превзошел Конора Макгрегора по набору навыков.

«Дастин аномален генетически. У него есть нокаутирующая сила в обеих руках, есть огромная сила в обеих ногах и есть бешеная выносливость. Как много вы можете назвать бойцов с таким комплектом навыков? Я думаю, прямо сейчас он обошел Конора по навыкам и уровню», — сказал Браун в интервью ютуб-каналу MMAfighting.

10 июля Порье победил Макгрегора техническим нокаутом (перелом ноги) в главном событии вечера на UFC 264.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Никита Горшенин все материалы автора

Порье – Макгрегор: главный бой UFC 264, новости, обзор, видео, прямая трансляция, реакция

Читайте также

РФС планирует назначить нового главного тренера сборной России до старта РПЛ
Загитова и Медведева ушли в отпуск и ждут повышения возрастного ценза. Это может помочь им вернуться
Бывшая жена подала в суд на Павла Мамаева и требует большие алименты
Девушка — боец MMA Пейдж Ванзант опубликовала откровенную фотографию из боксерского ринга
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
1
Офсайд