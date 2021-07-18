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Чарльз Оливейра: «Я более совершенный боец, чем Порье»

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Чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра поделился ожиданиями от боя с Дастином Порье.

«С Конором Дастин впечатлил меня тем, что всегда шел вперед, показал хороший граунд-энд-паунд, — говорит Оливейра в разговоре с Sherdog. — Когда Конор вернулся на ноги, он уже был уставшим.

На самом деле, наш бой должен был состояться еще в мае, но Дастин предпочел подраться с Конором. Я ни под кого не буду менять мой стиль. Мы оба с Дастином любим размениваться, оба любим переводить бой на землю, но считаю, что я более совершенный боец в каждом компоненте».

15 мая Оливейра нокаутировал Чэндлера и стал новым чемпионом в легком весе. Их поединок с Дастином Порье предположительно запланирован на декабрь.

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Никита Горшенин все материалы автора

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