Порье продаст на аукционе подвеску со спящим Макгрегором от Джейка Пола
Американский Боксер-блогер Джейк Пол подарил бойцу UFC Дастину Порье подвеску со «спящим» Конором Макгрегором стоимостью 100 тысяч долларов.
«Дорогой Дастин, поздравляю тебя с заслуженной победой! Я одобряю то, что ты делаешь со своим фондом Good Fight Foundation! Ты достоин этой цепочки больше, чем я! Добро всегда побеждает зло! Продолжай побеждать! С любовью, Джейк. PS: Скажи Джоли, что я передаю ей привет, она крута!» — написал Пол в Twitter.
Порье сообщил, что продаст цепочку с Макгрегором на аукционе.
«Сегодня получил цепочку со спящим Конором от Джейка Пола. Я скоро продам ее на аукционе. Деньги пойдут в мой благотворительный фонд», — заявил Порье.
Напомним, что Джейк Пол показал подвеску с кулоном в виде лежащего в нокауте Макгрегора еще до его третьего боя с Порье.
Мем в виде спящего Макгрегора появилась после его поражения от Дастина Порье в их втором поединке.
В третьем бою Макгрегор снова проиграл. Он не смог продолжить поединок после первого раунда из-за перелома ноги.
Crazy press week but finally got time to get to a FedEx to ship this to Dustin??— Paul Paul (@jakepaul) July 15, 2021
It's on the way @DustinPoirier ? pic.twitter.com/De4i6aVGQd
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