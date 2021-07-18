Порье продаст на аукционе подвеску со спящим Макгрегором от Джейка Пола

Американский Боксер-блогер Джейк Пол подарил бойцу UFC Дастину Порье подвеску со «спящим» Конором Макгрегором стоимостью 100 тысяч долларов.

«Дорогой Дастин, поздравляю тебя с заслуженной победой! Я одобряю то, что ты делаешь со своим фондом Good Fight Foundation! Ты достоин этой цепочки больше, чем я! Добро всегда побеждает зло! Продолжай побеждать! С любовью, Джейк. PS: Скажи Джоли, что я передаю ей привет, она крута!» — написал Пол в Twitter.

Порье сообщил, что продаст цепочку с Макгрегором на аукционе.

«Сегодня получил цепочку со спящим Конором от Джейка Пола. Я скоро продам ее на аукционе. Деньги пойдут в мой благотворительный фонд», — заявил Порье.

Напомним, что Джейк Пол показал подвеску с кулоном в виде лежащего в нокауте Макгрегора еще до его третьего боя с Порье.

Мем в виде спящего Макгрегора появилась после его поражения от Дастина Порье в их втором поединке.

В третьем бою Макгрегор снова проиграл. Он не смог продолжить поединок после первого раунда из-за перелома ноги.