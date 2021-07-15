Камил Гаджиев: «Макгрегору теперь нужно драться с такими бойцами, как Фергюсон»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает, что экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор больше не вернется на прежний уровень.

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«Мне кажется, что он не вернется на нормальный уровень, — сказал Гаджиев «СЭ». — Мне кажется, что в целом он как боец уже приехал. Конор на самом деле может подраться со многими ребятами из топ-10. Он не слабеет, но с предельно мотивированными ребятами, с лидерами дивизиона, он, скорее всего, уже не сможет конкурировать. Порье, Оливейра, Чэндлер — любой из них будет явным фаворитом в бою с Конором».

«Ему нужно драться с Тони Фергюсоном, который уже стареет и которому уже больше ничего не надо. Вот с такими соперниками ему нужно драться».

Третий бой между Порье и Макгрегором состоялся в ночь на 11 июля в Вегасе, ирландец потерпел очередное поражение техническим нокаутом, но в этот раз из-за сломанной ноги.