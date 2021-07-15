Бокс/ММА
Порье – Макгрегор
Новости
Статьи Все материалы
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА   //    Порье – Макгрегор

Камил Гаджиев: «Макгрегору теперь нужно драться с такими бойцами, как Фергюсон»

12:05
Камил Гаджиев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Камил Гаджиев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает, что экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор больше не вернется на прежний уровень.

«Мне кажется, что он не вернется на нормальный уровень, — сказал Гаджиев «СЭ». — Мне кажется, что в целом он как боец уже приехал. Конор на самом деле может подраться со многими ребятами из топ-10. Он не слабеет, но с предельно мотивированными ребятами, с лидерами дивизиона, он, скорее всего, уже не сможет конкурировать. Порье, Оливейра, Чэндлер — любой из них будет явным фаворитом в бою с Конором».

«Ему нужно драться с Тони Фергюсоном, который уже стареет и которому уже больше ничего не надо. Вот с такими соперниками ему нужно драться».

Третий бой между Порье и Макгрегором состоялся в ночь на 11 июля в Вегасе, ирландец потерпел очередное поражение техническим нокаутом, но в этот раз из-за сломанной ноги.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Ислам Бабаджанов все материалы автора

Порье – Макгрегор: главный бой UFC 264, новости, обзор, видео, прямая трансляция, реакция

Читайте также

Двух наших пловцов сняли с Игр за десять дней до старта. Это просто издевательство
В Госдепе США посчитали судьбу Украины ее собственной ответственностью
Тело пропавшего участкового нашли в сожженной машине в Барнауле
Где проводит отпуск вместе с сыном Ксения Собчак
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд