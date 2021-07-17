Ти Джей Диллашоу: «Конор ведет себя, как идиот. Ездит на скутере и снимает видео с отмазками»

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу поделился мнением о переломе Конора Макгрегора в поединке с Дастином Порье.

«Я не понимаю, как Конор сломал ногу, — сказал Диллашоу на подкасте «Food Truck Diaries». — Мой диетолог говорит, что это из-за весогонки и неправильного восполнения утраченных минералов в организме. В общем, не знаю... Для меня это вообще что-то непонятное. Даже если я влуплю ногой по металлической трубе, все равно не сломаю себе кость. Вот просто даже не мыслю, чтобы я сломал ногу от кика».

Диллашоу уверен: даже если у Макгрегора была травма в лагере, его кость так бы не переломилась.

«Сейчас он себя еще ведет, как идиот, снимает идиотские видео. Закапывает себя в яму. Просто, как мудак выглядит... Ездит на каком-то скутере и снимает себя, говорящего какие-то отмазки (смеется). Выкладывает это в Instagram. Представь, ты выходишь на улицу, и тут Конор ездит на маленьком гребаном скутере (смеется)», — заявил экс-чемпион.

10 июля Конор Макгрегор проиграл техническим нокаутом Дастину Порье в главном событии вечера UFC 264. Ти Джей Диллашоу 24 июля подерется с Кори Сэндхэгеном на UFC Vegas 32.