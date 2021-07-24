«Мы рулим Беверли-Хиллз». Макгрегор выложил фото с Бибером
09:29
Ирландский боец Конор Макгрегор опубликовал совместные фотографии с певцом Джастином Бибером из Калифорнии.
«Джей Би и Большая Нога — мы рулим Беверли-Хиллз! Да благословит Господь моего брата! Он смог вернуться благодаря высшим силам! Союз двух легенд!» — написал Конор в Instagram.
11 июля 33-летний Макгрегор проиграл 32-летнему Порье техническим нокаутом на UFC 264 после первого раунда — врачи не выпустили его во второй раунд из-за перелома ноги.
Это был третий поединок между бойцами. Теперь счет стал 2-1 в пользу Порье.
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