Бокс/ММА
Порье – Макгрегор
Новости
Статьи Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА   //    Порье – Макгрегор

«Мы рулим Беверли-Хиллз». Макгрегор выложил фото с Бибером

09:29
Теги:

Ирландский боец Конор Макгрегор опубликовал совместные фотографии с певцом Джастином Бибером из Калифорнии.

«Джей Би и Большая Нога — мы рулим Беверли-Хиллз! Да благословит Господь моего брата! Он смог вернуться благодаря высшим силам! Союз двух легенд!» — написал Конор в Instagram.

Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

11 июля 33-летний Макгрегор проиграл 32-летнему Порье техническим нокаутом на UFC 264 после первого раунда — врачи не выпустили его во второй раунд из-за перелома ноги.

Это был третий поединок между бойцами. Теперь счет стал 2-1 в пользу Порье.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Порье – Макгрегор: главный бой UFC 264, новости, обзор, видео, прямая трансляция, реакция

Читайте также

«Рейнджерс» избавились от русского форварда, будто выкинули что-то ненужное. Очень странный обмен партнера Панарина
«Просто заколебал!» Медведев взбесил теннисиста из Казахстана и начал Олимпиаду с победы
У России — первая медаль Олимпиады, но это драма. Галашина упустила золото в стрельбе последним выстрелом
Первый медальный день Олимпиады: сколько наград ждать от России?
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
0
Офсайд