В 18 лет Дастин Порье весил 90 кг и работал в «Макдоналдсе». Вы не узнаете его на фото из тех времен

Чудесное преображение.

В прошедшие выходные Дастин Порье стал первым человеком в ММА, кто нокаутировал Конора Макгрегора, и наконец навсегда покинул категорию бойцов, в которых принято сомневаться. Сразу после боя проникновеннее всех это чувство выразила жена Дастина Джоли:

«А я вам говорила... Клянусь Богом, это был последний раз, когда вы все сомневались в моем муже».

Get yourself someone that believes in you as much a Justin Poirier's wife believes in him pic.twitter.com/B5T61vM1Go — Jose R. Rosado (@joserosado) January 24, 2021

Дастин познакомился с будущей женой еще в школе. «Впервые я увидела Дастина, когда мы учились в 8-м классе. Он дрался с другим мальчиком в школьном коридоре», — вспоминает Джоли в интервью ESPN.

Порье рос в неполной семье. Отец ушел из семьи, когда мальчику было пять лет. Дастина и его двух братьев воспитывала только мама Джере Чейссон. Порье рос гиперактивным мальчиком, при случае умеющим создать большие трудности своим домашним.

«Дастин был очень веселым и неугомонным ребенком, — говорит Джере в интервью ESPN. — Я помню, как он прятал под каждой подушкой в доме пластиковые пистолеты и мечи на случай «если что-то случится, я должен быть готов ко всему». Помню, как мы отводили его на задний двор, где не было острых и тяжелых вещей, чтобы он не ушибся. Мы запирали все на замок, но уже в три года он мог открыть любой без посторонней помощи.

Дастин с родным братом Кейси. Фото ESPN

Помню, как он увидел с заднего двора птицу на крыше и полез за ней по кирпичной трубе, примыкающей к дому. Когда ему было пять лет, он ездил на велосипеде по всему городу, а к рулю были привязаны за шнурок боксерские перчатки. Он собирал друзей, и они боксировали друг с другом..."

В школе гиперактивность Порье наткнулась на необходимость существовать в закрытой системе со строгими правилами и порядком, что вызвало у него резкое неприятие. Дастин регулярно прогуливал занятия, а однажды даже позвонил в службу спасения и заявил диспетчеру, что не хочет идти на уроки.

«Когда он учился в первом классе, то как-то выскользнул из школы, пробежал четыре квартала, забежал в гастроном и позвонил 911, — вспоминает мать бойца. — Сказал диспетчеру, что он не хочет идти в школу! Когда он учился в 8-м классе, я работала в доставке лекарств. У меня дома было припарковано два фургона на случай, если один сломается. Однажды меня пораньше отпустили с работы, я возвращаюсь в своем фургоне и вдруг вижу — по встречной едет другой мой фургон, а за рулем Дастин. Он просто сбегал из школы и ездил на моем фургоне!

В старших классах я даже обратилась к помощи медиатора (человек, который занимается урегулированием споров). Он включил Дастина в общественную программу, согласно которой, если он продолжит прогуливать школу, его отправят в центр содержания несовершеннолетних. В итоге он продолжал прогуливать, его отправили в этот центр на месяц, а потом еще на три — на военные сборы. Ничего не помогло. Он продолжал прогуливать, а в старших классах и вовсе бросил школу. Он говорил мне: «Школа — это тюрьма. Ты хочешь, чтобы твой сын сидел в тюрьме?»

В конце концов Дастин бросил школу и начал заниматься нехорошими вещами. Связался с плохой компанией, выпивал, гулял, ввязывался в случайные драки. Потом, правда, столкнувшись с нехваткой денег, устроился на работу в «Макдоналдс». Какое-то время Порье совмещал работу с беспорядочными гуляньями и прозябанием на улице, но внезапно его жизнь резко и навсегда изменилась. Он открыл для себя секцию бокса. В 18 лет он записался в боксерский зал и начал тренироваться каждый день.

«Я не то чтобы заполнил пустующую нишу в моей жизни, — говорит сам Порье в интервью ESPN. — Но я нашел нечто, что дало мне понять — в моей жизни действительно была такая ниша, о которой я не знал, и теперь она заполнена. Я помешался на боях. Ложился спать, думая о них. Просыпался, думая о них. Весь день думал о них, когда работал. Я похудел, распрощался с приятелями из плохой компании. И уже через полгода дебютировал в ММА».

Многие болельщики ММА не раз обращали внимание на то, какой широкий корпус у Порье. Как-то у него даже спросили об этом в твиттере. «Нужно много места, чтобы вместить мое большое, храброе сердце», — творчески ответил боец. В действительности такая рама у Порье — это след тех габаритов, которые у него были до занятий боксом. Фотография семьи Порье из личного архива для ESPN выглядит просто невероятно. На ней Дастин похож на слоненка.

Дастин Порье (слева).

«До занятий спортом я весил 90 кг, — рассказывал Порье в документальном фильме Fightville. — Люди, которые помнят меня по тем временам, сейчас даже не могут меня узнать».