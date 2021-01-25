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В 18 лет Дастин Порье весил 90 кг и работал в «Макдоналдсе». Вы не узнаете его на фото из тех времен

Никита Горшенин
Никита Горшенин
Корреспондент
Сегодня, 19:30
Дастин Порье (слева). Дастин с родным братом Кейси. Фото ESPN Дастин Порье (справа).
Дастин Порье (слева).
Теги:
Чудесное преображение.

В прошедшие выходные Дастин Порье стал первым человеком в ММА, кто нокаутировал Конора Макгрегора, и наконец навсегда покинул категорию бойцов, в которых принято сомневаться. Сразу после боя проникновеннее всех это чувство выразила жена Дастина Джоли:

«А я вам говорила... Клянусь Богом, это был последний раз, когда вы все сомневались в моем муже».

Дастин познакомился с будущей женой еще в школе. «Впервые я увидела Дастина, когда мы учились в 8-м классе. Он дрался с другим мальчиком в школьном коридоре», — вспоминает Джоли в интервью ESPN.

Порье рос в неполной семье. Отец ушел из семьи, когда мальчику было пять лет. Дастина и его двух братьев воспитывала только мама Джере Чейссон. Порье рос гиперактивным мальчиком, при случае умеющим создать большие трудности своим домашним.

«Дастин был очень веселым и неугомонным ребенком, — говорит Джере в интервью ESPN. — Я помню, как он прятал под каждой подушкой в доме пластиковые пистолеты и мечи на случай «если что-то случится, я должен быть готов ко всему». Помню, как мы отводили его на задний двор, где не было острых и тяжелых вещей, чтобы он не ушибся. Мы запирали все на замок, но уже в три года он мог открыть любой без посторонней помощи.

Дастин с родным братом Кейси. Фото ESPN
Дастин с родным братом Кейси. Фото ESPN

Помню, как он увидел с заднего двора птицу на крыше и полез за ней по кирпичной трубе, примыкающей к дому. Когда ему было пять лет, он ездил на велосипеде по всему городу, а к рулю были привязаны за шнурок боксерские перчатки. Он собирал друзей, и они боксировали друг с другом..."

В школе гиперактивность Порье наткнулась на необходимость существовать в закрытой системе со строгими правилами и порядком, что вызвало у него резкое неприятие. Дастин регулярно прогуливал занятия, а однажды даже позвонил в службу спасения и заявил диспетчеру, что не хочет идти на уроки.

«Когда он учился в первом классе, то как-то выскользнул из школы, пробежал четыре квартала, забежал в гастроном и позвонил 911, — вспоминает мать бойца. — Сказал диспетчеру, что он не хочет идти в школу! Когда он учился в 8-м классе, я работала в доставке лекарств. У меня дома было припарковано два фургона на случай, если один сломается. Однажды меня пораньше отпустили с работы, я возвращаюсь в своем фургоне и вдруг вижу — по встречной едет другой мой фургон, а за рулем Дастин. Он просто сбегал из школы и ездил на моем фургоне!

В старших классах я даже обратилась к помощи медиатора (человек, который занимается урегулированием споров). Он включил Дастина в общественную программу, согласно которой, если он продолжит прогуливать школу, его отправят в центр содержания несовершеннолетних. В итоге он продолжал прогуливать, его отправили в этот центр на месяц, а потом еще на три — на военные сборы. Ничего не помогло. Он продолжал прогуливать, а в старших классах и вовсе бросил школу. Он говорил мне: «Школа — это тюрьма. Ты хочешь, чтобы твой сын сидел в тюрьме?»

В конце концов Дастин бросил школу и начал заниматься нехорошими вещами. Связался с плохой компанией, выпивал, гулял, ввязывался в случайные драки. Потом, правда, столкнувшись с нехваткой денег, устроился на работу в «Макдоналдс». Какое-то время Порье совмещал работу с беспорядочными гуляньями и прозябанием на улице, но внезапно его жизнь резко и навсегда изменилась. Он открыл для себя секцию бокса. В 18 лет он записался в боксерский зал и начал тренироваться каждый день.

«Я не то чтобы заполнил пустующую нишу в моей жизни, — говорит сам Порье в интервью ESPN. — Но я нашел нечто, что дало мне понять — в моей жизни действительно была такая ниша, о которой я не знал, и теперь она заполнена. Я помешался на боях. Ложился спать, думая о них. Просыпался, думая о них. Весь день думал о них, когда работал. Я похудел, распрощался с приятелями из плохой компании. И уже через полгода дебютировал в ММА».

Многие болельщики ММА не раз обращали внимание на то, какой широкий корпус у Порье. Как-то у него даже спросили об этом в твиттере. «Нужно много места, чтобы вместить мое большое, храброе сердце», — творчески ответил боец. В действительности такая рама у Порье — это след тех габаритов, которые у него были до занятий боксом. Фотография семьи Порье из личного архива для ESPN выглядит просто невероятно. На ней Дастин похож на слоненка.

Дастин Порье (слева).
Дастин Порье (слева).

«До занятий спортом я весил 90 кг, — рассказывал Порье в документальном фильме Fightville. — Люди, которые помнят меня по тем временам, сейчас даже не могут меня узнать».

Дастин Порье (спарва).
Дастин Порье (справа).

Порье – Макгрегор: главное о бое UFC 257, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция

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