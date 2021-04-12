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Конор Макгрегор заявил, что бой с Порье отменяется

19:17
Конор Макгрегор. Фото Instagram
Конор Макгрегор. Фото Instagram
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Ирландский боец ММА Конор Макгрегор отреагировал на обвинения Дастина Порье в уклонении от благотворительных пожертвований. Он заявил, что их поединок отменяется.

 
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«Ты безмозглая деревенщина. 500 тысяч без плана. Ты крупно попал. Ты дурак. Кстати, бой отменяется. Я найду кого-нибудь другого, чтобы подраться десятого числа. Удачи с твоим старым контрактом, малыш.

Моя команда внимательно проверит, чтобы каждое пожертвование пошло по назначению. Моя щедрость хорошо известна. Ты заплатишь своим мозгом за попытку запятнать мое имя. Удачи тебе, когда тебя поймают. Тебе крышка», написал ирландец в своем Twitter.

Ранее американец обвинил ирландца в уклонении от пожертвований в благотворительный фонд. В январе 2021 года Порье отправил в нокаут Макгрегора, взяв реванш за поражение семилетней давности. Реванш Конор — Порье должен состояться 10 июля в Лас-Вегасе.

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