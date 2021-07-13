Хабиб Нурмагомедов назвал главную причину поражения Макгрегора от Порье

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему Конор Макгрегор вновь уступил Дастину Порье.

«Он фокусировался на трештоке, — сказал Хабиб ESPN. — По моему мнению, это стало его главной ошибкой, потому что он [Конор] впустую истратил всю свою энергию. Он потратил слишком много сил, стараясь залезть ему под кожу. Почему ты сфокусирован на нем, а не на себе?»

Нурмагомедов подчеркнул, что тренироваться надо всегда, а не только тогда, когда тебе назначили бой.

«Я своим ребятам говорил, что не надо тренироваться только тогда, когда UFC дают вам бои. 2-3 месяцев мало для того, чтобы стать лучше. За это время ты набираешь определенную физическую форму. Вот и все. После боя ты можешь позволить себе неделю отдыха, но, а дальше ты должен вернуться в зал и оттачивать свое мастерство. Когда UFC назначает тебе бой, ты должен сфокусироваться, добиться нужной формы», — заявил россиянин.

Итогом трилогии стала победа Порье техническим нокаутом. Макгрегор сломал ногу в конце первого раунда.