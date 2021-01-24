Андрей Баздрев — о том, почему Конор проиграл нокаутом в главном бою UFC 257.

Ладно, хотя бы это было забавно. В конце концов, кому нужна победа в исполнении бойца, который выходит в клетку раз в год, а все остальное время зарабатывает деньги там, где пожелает. В случае с Макгрегором давно уже было ясно, что происходящее в клетке — не главное. Это для него давно уже лишь инструмент, способ, чтобы что-то продать. Билеты, костюмы, наушники, кроссовки. Вот настоящая индустрия боев — как ее понимает Конор Макгрегор. И здесь легко было бы объяснить все отсутствием должного уважения к спорту. Но нет, история чуть сложнее.

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Maybe we'll see these two share an Octagon again some day... #UFC257 pic.twitter.com/lBWg63ynik — UFC (@ufc) January 24, 2021

Конор потерял связь с реальностью

Чертов Конор Макгрегор выглядел в бою плохо. Даже отвратительно. Я бы даже сказал так — человек, ранее известный как Конор Макгрегор, потому что он ничем не напоминал бойца элитного уровня. Серьезно, я еще раз вспомню его последний визит в Москву и открытую тренировку для прессы, где уже было заметно, что Конор — не атлет мирового уровня с убийственными рефлексами, а смертельно уставший от боев человек. Если бы бой с Серроне продлился дольше 40 секунд, мы бы все, скорее всего, это увидели еще год назад.

Но ирландский лепрекон продолжал делать вид, что он боец UFC. Потерял связь с реальностью? Да, конечно. Когда твой цирковой бой с Мейвезером приносит телевидению около 600 миллионов долларов, сойти с ума проще, чем кажется. Когда ты сам выбираешь себе соперника и договариваешься ним о бое в «Твиттере» (так, собственно, и было с Порье), а UFC не остается ничего другого, кроме как поддержать это начинание, ты определенно ощущаешь себя существом с другой планеты. В голове Конора явно происходило что-то — но это что-то не имело ничего общего с боем. Макгрегор привык сначала заводить себя трештоком, устанавливать высокую планку, а затем исполнять это задуманное и обозначенное, реализовывать план на бой.

А здесь даже трештока не было. Плюшевая пресс-конференция, проведенная в режиме шоу для всей семьи. Никаких оскорблений, вербального изнасилования, скверных шуток. Не о чем говорить. Если о чем-то Конор и думал, то это было что-то о виски, кроссовках и костюмах, продажи которых должны были взлететь в стратосферу. О чем думал Дастин Порье?

Суши ему ногу лоукиками.

Лишай пространства.

Когда соперник окажется спиной к сетке — бей.

Больше бей — серьезно, оторви ему голову!

В бою Макгрегор если и реализовывал какой-то план, то это был план Порье. Могло быть и хуже — если бы Дастин испытывал по отношению к оппоненту какое-то сверхъестественное уважение, и бой дошел бы до решения судей. Это была бы полная профанация и неуважение к зрителю, но кто уже думает о зрителях, когда продано 1,5 млн платных трансляций. Да, боссы UFC бросили практику публиковать цифры проданных PPV, просто чтобы не портить себе репутацию, но здесь цифры были поводом для гордости. Мужчина средних лет, пытающийся завязать с плохими привычками, сам выбрал себе соперника и продал 1,5 млн PPV. Объем ставок, которые делали люди на этот бой, тоже соответствующий. Все в выигрыше. Кроме Макгрегора, который в очередной раз показал всем, что он бессовестный лжец, лицемер и провокатор. Прикинулся бойцом UFC, а на самом деле к бою оказался не готов.

Макгрегор навсегда

Если судить о Макгрегоре только по заголовкам в медиа, он — это обритая наголо вышедшая из рехаба Бритни Спирс, которая дерется со стариками и иногда устраивает оргии. Или Линдси Лохан. Но у них хотя бы есть продюсер, студия звукозаписи, ряд общественных мероприятий, на которых нужно появляться трезвыми и в рабочем состоянии. Конор, такое ощущение, поваляется в медиапространстве исключительно чтобы что-то продать.

Я бы сказал, что это классическое окончание истории, но скорее всего, нас ждет еще один сюжетный поворот. В бойцовской истории Конора наконец появилась драма. Сюжет. За ним снова становится интересно следить. Его внутренняя борьба и поражение оказались у всех на виду, и возвращение, если оно состоится, - это сюжет для кино. Человек потерялся, почти сломался, но он собирает себя по частям, возвращается к истокам, настоящим тренировкам, настоящим боям, ищет новую мотивацию и побеждает. Реалити-шоу, для которого даже не нужен больше Хабиб и спекуляции вокруг реванша.

Возвращение, Конор Макгрегор? Продано! Только давайте назовем это как-то в духе блокбастеров. «Лепрекон наносит ответный удар?» Или «Конор Макгрегор навсегда».