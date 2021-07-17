Ислам Махачев — о Макгрегоре: «Никому не желаю такой травмы, но он заслужил»
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9-й номер легкого веса UFC Ислам Махачев поделился реакцией на поражение Конора Макгрегора Дастину Порье.
«Я так и предполагал, что Порье его выиграет. Но такая тяжелая травма... Я бы никому не пожелал такого. Но он заслужил» — сказал Махачев в интервью ютуб-каналу «Ушатайка — Спорт-Экспресс».
В ночь на 18 июля Махачев подерется с Тьяго Мойзесом в главном событии вечера UFC Vegas 31.
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