9-й номер легкого веса UFC Ислам Махачев поделился реакцией на поражение Конора Макгрегора Дастину Порье.

«Я так и предполагал, что Порье его выиграет. Но такая тяжелая травма... Я бы никому не пожелал такого. Но он заслужил» — сказал Махачев в интервью ютуб-каналу «Ушатайка — Спорт-Экспресс».

В ночь на 18 июля Махачев подерется с Тьяго Мойзесом в главном событии вечера UFC Vegas 31.