Порье не исключает четвертый бой с Макгрегором

Американский легковес UFC Дастин Порье допускает возможность проведения четвертого боя с Конором Макгрегором, но при этом он дал понять, что не собирается сидеть без боя и ждать ирландца.

«Посмотрим, что будет дальше. Не собираюсь сидеть и ждать, чтобы провести четвертый бой с Макгрегором, — сказал Порье в интервью Ариэлю Хельвани. — Если увижу смысл в нашем повторном бое, мы встретимся четвертый раз, и это после того, как он поправится».

«Контракт не подписан. Еще даже не прошли переговоры о моем титульном поединке. Ничего не знаю о сроках его проведения. Также не было разговора об очередном бое с Макгрегором. Так что посмотрим, что будет дальше. Выберу тот бой, в котором будет наибольший смысл на тот момент».

В их трилогии, которая состоялась в ночь на 12 июля в Вегасе, Порье победил Макгрегора техническим нокаутом в связи с тем, что ирландский спортсмен сломал ногу в конце первого раунда.

В январе этого года на турнире UFC в Абу-Даби Порье отправил Макгрегора в технический нокаут во втором раунде, тем самым закрыв поражение от Конора, которое он потерпел в 2014 году нокаутом в первом раунде.