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Порье – Макгрегор
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Третий бой Макгрегора и Порье стал вторым по продажам в истории UFC, уступив только поединку с Хабибом

08:44
Дастин Порье против Конора Макгрегора в главном бою UFC 264 в Лас-Вегасе 11 июля. Фото Reuters
Дастин Порье против Конора Макгрегора в главном бою UFC 264 в Лас-Вегасе 11 июля. Фото Reuters
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Стало известно количество проданных платных трансляций (PPV) на турнире UFC 264, главным поединком которого был бой между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье. По информации Sports Business Journal, шоу продало 1,8 миллиона трансляций.

Как отмечается, это второй результат в истории промоушена. Больше продаж было только на UFC 229, в котором хедлайнерами были все тот же Макгрегор и россиянин Хабиб Нурмагомедов. Тогда было продано 2,4 миллиона трансляций.

Примечательно, что Макгрегор был участником всех пяти самых продаваемых шоу UFC (UFC 202, UFC 229, UFC 246, UFC 257 и UFC 264). При этом он также является участником второго по продажам бойцовского шоу вне UFC за всю историю. Это поединок с боксером Флойдом Мейвезером, на котором было продано 4,3 миллиона трансляций.

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Порье – Макгрегор: главный бой UFC 264, новости, обзор, видео, прямая трансляция, реакция

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