Третий бой Макгрегора и Порье стал вторым по продажам в истории UFC, уступив только поединку с Хабибом

Стало известно количество проданных платных трансляций (PPV) на турнире UFC 264, главным поединком которого был бой между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье. По информации Sports Business Journal, шоу продало 1,8 миллиона трансляций.

Как отмечается, это второй результат в истории промоушена. Больше продаж было только на UFC 229, в котором хедлайнерами были все тот же Макгрегор и россиянин Хабиб Нурмагомедов. Тогда было продано 2,4 миллиона трансляций.

Примечательно, что Макгрегор был участником всех пяти самых продаваемых шоу UFC (UFC 202, UFC 229, UFC 246, UFC 257 и UFC 264). При этом он также является участником второго по продажам бойцовского шоу вне UFC за всю историю. Это поединок с боксером Флойдом Мейвезером, на котором было продано 4,3 миллиона трансляций.