Порье отреагировал на слова Конора об отмене боя

Американский боец ММА Дастин Порье отреагировал на слова ирландца Конора Макгрегора, который заявил, что их бой отменяется.

«Ок», — написал Порье в Twitter и опубликовал фрагмент своего боя против Конора.

Ранее американец обвинил ирландца в уклонении от пожертвований в благотворительный фонд. В январе 2021 года Порье отправил в нокаут Макгрегора, взяв реванш за поражение семилетней давности. Реванш Конор — Порье должен состояться 10 июля в Лас-Вегасе.