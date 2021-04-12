Порье отреагировал на слова Конора об отмене боя
19:53
Американский боец ММА Дастин Порье отреагировал на слова ирландца Конора Макгрегора, который заявил, что их бой отменяется.
«Ок», — написал Порье в Twitter и опубликовал фрагмент своего боя против Конора.
April 12, 2021
Ранее американец обвинил ирландца в уклонении от пожертвований в благотворительный фонд. В январе 2021 года Порье отправил в нокаут Макгрегора, взяв реванш за поражение семилетней давности. Реванш Конор — Порье должен состояться 10 июля в Лас-Вегасе.
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