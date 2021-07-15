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Гаджиев — о том, будет ли лига UFC прежней без Нурмагомедова и Макгрегора: «Стагнация будет»

12:20
Камил Гаджиев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Камил Гаджиев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, что станет с сильнейшей лигой UFC без Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.

«На смену придут другие, но провал, стагнация — да, это будет. Потому что эти два парня такой шорох наводили. Сейчас уже, конечно же, сложно будет организовать такого рода бои. Но у них есть очень крутой тяжелый вес, в котором выступает Фрэнсис Нганну. Джон Джонс, я думаю, вернется. У этих парней столько материала, что они точно из этого материала что-то создадут», — сказал Гаджиев в интервью «СЭ».

Нурмагомедов завершил карьеру в прошлом году после победы над Джастином Гэтжи в Абу-Даби.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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