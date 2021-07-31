Дастин Порье: «Конор пропустил и сразу полез бороться, как сучка»

Боец легкого веса UFC Дастин Порье на подкасте Punchin' In пошутил над Конором Макгрегором, который после пропущенного удара в их третьем бою, сразу перевел бой в борьбу.

Дэн Ламберт (владелец зала ATT) : «В этом бою ты вообще ничего не пропустил».

Дастин Порье: «Он один раз попал кросс. Я знал, что мне нужно было быть осторожнее, потому что он хороший контрпанчер, поэтому сильно не раскрывался. Один раз я очень хорошо потряс его своим кроссом, и он сразу полез бороться. Как сучка (смеется)».

Дэн Ламберт: «Забавно было слышать от него, что ты не ставил подставки под лоукики. В American Top Team ты обязан уметь ставить подставки, если хочешь нормально спарринговаться (смеется)».

Дастин Порье: «На самом деле, я не ставил подставки под его кики, а слегка поворачивал ногу. Уводил ее. На этот уровне достаточно едва заметного поворота ноги, и уже сильно меняется точка доведения лоукика. Когда у тебя такой опыт, как у меня, когда ты столько спарринговал и дрался против сильных лоукикеров, ты уже четко знаешь, куда заходит лоукик, какие последствия и для тебя и для бьющего. Конор бил в колено эти лоукики и делал хуже самому себе. Он бил только в колено, и после боя я впервые в карьере чувствовал, что у меня отбито лоукиками колено, а не икра или бедро».

Ведущий : «Кто самый сильный лоукикер, с которым ты дрался?»

Дастин Порье: «Гэтжи. Он частично порвал мне мыщцы бедра лоукиками. Он бьет лоукики, вкладывая все тело, ему плевать на позицию и последствия».