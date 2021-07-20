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Президент UFC заявил, что у Макгрегора хронический артрит

07:20
Конор Макгрегор. Фото Instagram
Конор Макгрегор. Фото Instagram
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Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что у ирландского бойца Конора Макгрегора действительно были проблемы с лодыжкой еще до боя с американцем Дастином Порье на UFC 264. По словам руководители, последние два года экс-чемпион UFC страдает хроническим артритом.

Напомним, что после боя Макгрегор заявил, что у него был перелом еще до поединка.

«У него были проблемы с лодыжкой в течение последних двух лет, и он спросил, может ли он перевязать лодыжки перед этим боем. Конор получил разрешение на это от спортивной комиссии штата Невада. Однако затем он решил не делать этого. Да, у него хронический артрит лодыжек, — цитирует Уайта mmafighting.com.

Напомним, Макгрегор проиграл Порье техническим нокаутом на UFC 264 после первого раунда — врачи не выпустили его на второй раунд из-за перелома.

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