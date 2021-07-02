11 июля рано утром по московскому времени в Лас-Вегасе — при полных трибунах — состоится третий бой между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье (также фамилия бойца пишется как Пуарье).

Макгрегор — Порье: первый бой

Первый поединок Макгрегора и Порье состоялся 27 сентября 2014 года на шоу UFC 178. Тогда Конор только захватывал мир ММА. Он подошел к бою с рекордом 3-0 У Порье тоже была приличная статистика в UFC — 8-2. Однако конкуренции не получилось — Макгрегор нокаутировал соперника уже в первом раунде, бой был остановлен на отметке 1:46. Затем в течение года ирландец победил Денниса Сивера, Чеда Мендеса и Жозе Альдо и стал чемпионом UFC в полулегком весе. В ноябре 2016-го он взял второй чемпионский пояс — в легком дивизионе — и превратился в суперзвезду не только ММА, но и спорта вообще.

Макгрегор — Порье: второй бой

К реваншу с Порье — в январе 2021-го в Абу-Даби — Макгрегор подобрался в не совсем понятном состоянии. С одной стороны, в январе 2020-го он легко нокаутировал Дональда Серроне. С другой — лучшие годы Серроне давно позади, а Конор за четыре года провел лишь два боя в ММА — с Серроне, а также с Хабибом Нурмагомедовым в октябре 2018-го, когда ирландец проиграл в четвертом раунде.

Макгрегор отлично провел первый раунд реванша: Конор не дал контролировать себя в партере, а в стойке превосходил оппонента полностью. Порье и сам классный ударник, но преимущество ирландского бойца было значительным. Макгрегор неплохо начал и второй раунд, а потом начал промахиваться. Промахиваться — это вообще не про Конора, который обычно выцеливает каждый удар. Тут же он смазал где-то 15 панчей. Причина: Порье лоу-киками (точнее — калф-киками) сделал из его голени сплошную болячку. В итоге после очередного промаха Макгрегора американец контратаковал и победил нокаутом.

Макгрегор — Порье : третий бой

Порье — боец, достойный титульного боя в легком весе, но он выбрал третий поединок с Макгрегором. Логика ясна: ни за какой бой он не заработает столько, сколько за бой с Конором. Точная сумма его гонорара неизвестна, но с учетом выплат от продажи платных трансляций Дастин наверняка получит больше миллиона долларов. Суммарный гонорар Макгрегора будет в несколько раз больше. Конор вообще выйдет в клетку в статусе самого высокооплачиваемого спортсмена в мире — таким он стал после продажи бренда Proper Twelve. Forbes оценил его заработок за 2020 год в 180 миллионов долларов.

Их январский бой продал 1,6 миллиона PPV (третий результат в истории UFC). Июльский должен продать не меньше.

Порье готовится к поединку там, где и обычно, — в зале American Top Team, где всегда много спарринг-партнеров высокого класса. С кем сейчас работает Макгрегор — неизвестно, но ранее он выкладывал фото, например, с индийским бойцом Рамстоном Родригесом, чей рекорд в профессиональных ММА — 0-0. В общем, подход Конора к тренировкам вызывает опасения. Тренер у него тот же — Джон Кэвана, но он уже давно не спаррингует с теми парнями, которые в 2010-е помогли ему стать звездой, как, например, Артем Лобов и Гуннар Нельсон.

При этом бой с Порье — судьбоносный для Макгрегора. В случае поражения (особенно досрочного) интерес к нему резко упадет. Быть сильным оратором, харизматиком — это замечательно. Но все же главное в ММА — спортивные результаты.

Конфликт между Макгрегором и Порье

Конфликт между Макгрегором и Порье возник на почве того, что Конор Макгрегор не перевел в благотворительный фонд Дастина Порье обещанные деньги, мотивируя это тем, что ему никто не показал, на что они пойдут (хотя перед вторым боем они всячески демонстрировали уважение друг к другу). Бойцы поругались в соцсетях, а потом Конор перечислил деньги другому благотворительному фонду из Лафейетта (Луизиана), родного города Порье.

Бой Макгрегор — Порье: где смотреть прямую трансляцию

Главный бой турнира UFC 264 Порье — Макгрегор на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе в ночь с 10 на 11 июля на российском ТВ покажет РЕН ТВ. Начало основного карда — в 5.00 11 июля (мск).

Конор Макгрегор — Дастин Порье: результат боя

Поединок рассчитан на 5 раундов по 5 минут. Если победитель не будет определен досрочно (нокаут или технический нокаут, болевой или удушающий прием, дисквалификация одного из соперников), его назовут судьи (по счету записок рефери — единогласным или раздельным решением или решением большинства голосов).

Учитывая, что основной кард UFC 264 стартует в 5.00 мск, Макгрегор и Порье зайдут в клетку примерно в 7.30 — 8.00 мск. Соответственно до 8.30 мск результат боя уже будет известен и появится на страницах нашего сайта.