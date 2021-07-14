11 июля телеканал РЕН ТВ провел прямую трансляцию боев основного карда турнира UFC 264. По данным Mediascope, турнир собрал у экранов более 3 миллионов человек по всей стране, включая маленькие города.

РЕН ТВ занял первое место в категории населения 4+, 25-54 лет, а также среди мужского населения. Так, по России доля в целевой аудитории 25-54 составила 16,6%, а доля мужчин в этой возрастной категории — 24,1%. Кроме того, с учетом малых городов доля составила 22,4 и 28,3% соответственно. В Москве показатели аудитории 25-54 10,3%, а доля зрителей мужского пола — 14,1%.

Турнир UFC начался поединком между Конором Макгрегором и Дастином Порье. Бой был остановлен после первого раунда из-за травмы ирландского бойца, и победа техническим нокаутом присуждена Дастину Порье. Это второе подряд поражение Конора Макгрегора от американского бойца.