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Трансляция боя Конор — Порье на РЕН ТВ заняла первое место в рейтинге среди российских телеканалов

14 июля 2021, 18:52
Конор Макгрегор против Дастина Порье. Фото USA Today Sports
Конор Макгрегор против Дастина Порье. Фото USA Today Sports
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11 июля телеканал РЕН ТВ провел прямую трансляцию боев основного карда турнира UFC 264. По данным Mediascope, турнир собрал у экранов более 3 миллионов человек по всей стране, включая маленькие города.

РЕН ТВ занял первое место в категории населения 4+, 25-54 лет, а также среди мужского населения. Так, по России доля в целевой аудитории 25-54 составила 16,6%, а доля мужчин в этой возрастной категории — 24,1%. Кроме того, с учетом малых городов доля составила 22,4 и 28,3% соответственно. В Москве показатели аудитории 25-54 10,3%, а доля зрителей мужского пола — 14,1%.

Турнир UFC начался поединком между Конором Макгрегором и Дастином Порье. Бой был остановлен после первого раунда из-за травмы ирландского бойца, и победа техническим нокаутом присуждена Дастину Порье. Это второе подряд поражение Конора Макгрегора от американского бойца.

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Иван Шитик все материалы автора

Порье – Макгрегор: главный бой UFC 264, новости, обзор, видео, прямая трансляция, реакция

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