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Гаджиев — о треш-токе Макгрегора: «Что мне семья Порье, когда Конор говорил плохое о целом народе?»

11:50
Камил Гаджиев. Фото Instagram
Камил Гаджиев. Фото Instagram
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что Конор Макгрегор упал в его глазах в октябре 2019 года, когда ирландец присутствовал на пресс-конференции в Москве, а не тогда, когда он начал оскорблять семью и жену Дастина Порье.

«Конор давно упал в моих глазах. Больше он не поднимался, — сказал Гаджиев в интервью «СЭ». — Это было тогда, когда он приехал в Москву на пресс-конференцию, где он говорил всякую чушь, задевая семьи, людей, народы, нации. Тогда он упал в моих глазах. Поэтому что мне семья Порье, когда Конор говорил плохое о целом народе?»

До и после трилогии с Порье Макгрегор говорил, что жена соперника пишет ему личные сообщения в Instagram. После поражения техническим нокаутом он оскорбил ее.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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