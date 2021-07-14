Фирас Захаби: «Арман Царукян может выиграть у Конора. Макгрегор больше не уровень топ-5»

Тренер Джорджа Сен-Пьера и Рори Макдональда Фирас Захаби не видит шансов у Конора Макгрегора в боях против текущего топ-5 легкого веса.

«Я считаю, что Конор сейчас не уровень топ-5, — рассуждает Захаби на своем подкасте Tristar Gym. — Много кто из легкого веса может побить его. Ислам Махачев выиграет у него, Арман Царукян может выиграть, Порье снова выиграет, Оливейра, Чэндлер… Много кто. Его аура разрушена.

Левая больше не бьет, как раньше. Он попадал в двух боях подряд Порье в челюсть, но ничего не произошло. И что остается в запасе? У Конора нет высокоинтенсивной ударной работы, нет клинча, нет борьбы, нет джиу-джитсу».